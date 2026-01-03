Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile
[VIDEO] "No solo remo": Antonia Abraham mostró sus dotes en entrenamiento ecuestre
La deportista nacional confesó tener sus raíces en el campo.
Antonia Abraham, estrella del Team Chile de remo, mostró su faceta más versátil al salir del agua para tomar las riendas de un entrenamiento ecuestre.
En el video compartido en sus redes sociales, se le puede ver ejecutando galopes y maniobras con un caballo en la arena mientras recibe instrucciones de su padre junto a su tío.