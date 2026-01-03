Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

[VIDEO] "No solo remo": Antonia Abraham mostró sus dotes en entrenamiento ecuestre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La deportista nacional confesó tener sus raíces en el campo.

[VIDEO]
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Antonia Abraham, estrella del Team Chile de remo, mostró su faceta más versátil al salir del agua para tomar las riendas de un entrenamiento ecuestre.

En el video compartido en sus redes sociales, se le puede ver ejecutando galopes y maniobras con un caballo en la arena mientras recibe instrucciones de su padre junto a su tío.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada