La chilena Francisca Crovetto, campeona olímpica en París 2024, buscará el pasaje directo a los Juegos de Los Angeles 2028, cuando compita en el vigésimo quinto campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, que se disputará del 22 al 30 de noviembre en Lima.

Según informó la organización del torneo, la competencia repartirá 12 cupos directos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, además de 208 plazas clasificatorias para los Panamericanos de Lima 2027.

La competencia reunirá en Perú a 359 tiradores de 22 países, destacando Crovetto, y medallistas de otras disciplinas, como Adriana Ruano (Guatemala) y Kim Rhode (Estados Unidos).

Igualmente, participarán los estadounidenses Sagen Maddalena, medallista de plata en rifle 50 metros tres posiciones en París 2024, y Conner Prince, subcampeón olímpico de skeet masculino.

El Campeonato de las Américas tendrá competiciones en las tres principales modalidades del tiro deportivo: Rifle (carabina), pistola y escopeta, con pruebas individuales masculinas y femeninas, además de competencias por equipos mixtos.

Los deportistas competirán en distintas distancias y especialidades, como rifle de aire a 10 metros, rifle tres posiciones a 50 metros, pistola de aire a 10 metros, pistola a 25 metros y las pruebas de fosa y skeet.