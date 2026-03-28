Francisca Crovetto concluyó de buena forma su participación en Tiro al Vuelo en el Mundial de Tánger

La deportista nacional y campeona olímpica Francisca Crovetto concluyó de buena forma su participación en la disciplina de Tiro al Vuelo en el Mundial que se disputa en Tánger, Marruecos.

La atleta chilena terminó en el puesto 24, con un total de 110 platos derribados de 125 posibles, en su primera participación en un certamen mundial este 2026.

Por su parte, el joven deportista Raimundo Roche finalizó en un destacado 22° lugar, al registrar 117 impactos de 125 posibles.

Finalmente, Héctor Flores, que terminó en el puesto 34 con 116 derribos, y Jorge Atalah, quien finalizó en el lugar 61 con 108 impactos, cerraron la participación chilena en el Mundial de Tánger.