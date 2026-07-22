Vladimiro Mimica presentó sus memorias ante un auditorio repleto en el Estadio Nacional

Más de 300 personas, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, asistieron este martes 21 de julio, al salón principal del Estadio Nacional para acompañar al relator, Premio Nacional de Periodismo Deportivo Valdimiro Mimica, al lanzamiento de su libro autobiográfico, "Tuya, mía, para ti, y para mí. Una vida compartida".

Cecilia Rovaretti, Carlos Caszely y Arturo Infante fueron los principales oradores de la jornada, quienes -desde sus propias vivencias y perspectivas- lograron retratar a Mimica en toda su dimensión: desde su faceta más íntima y personal hasta su trascendencia como una de las grandes figuras de las comunicaciones en Chile.

Espontáneamente subió al escenario Omar Iturrieta, quien en dictadura estuvo preso junto a Mimica en el Estadio Nacional.

Iturrieta, que viajó desde Australia para estar presente, recordó que en los peores momentos del encierro y la tortura, Vladimiro lo acompañó en cada minuto, incluso dándole lo poco que tenía para comer.

Al cierre, Mimica puso en escena al relator deportivo y fue su propia voz la que hizo viajar a los asistentes a los escenarios magallánicos y personajes que "lo marcaron a fuego", reviviendo episodios clave de su vida. Junto con una lista larga de agradecimientos, Mimica también rindió un homenaje a su entrañable compañero y amigo, el relator Hans Marwitz, fallecido en junio pasado.

Estuvieron presentes colegas de varias generaciones, dirigentes, exfutbolistas y auditores quienes llegaron a devolverle, en persona, algo de lo mucho que su voz les entregó durante siete décadas. Entre ellos, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, además de históricos ídolos de Colo Colo, dirigentes deportivos, periodistas y figuras del deporte y de la cultura.

El libro será presentado en Punta Arenas, el 21 de agosto, y se contemplan nuevas fechas en otras regiones del país.