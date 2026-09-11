Oliver Solberg tomó la delantera en el inicio del WRC Rally Chile Biobío

El Rally del Biobío, enmarcado en el Campeonato Mundial de Rally, desarrolló este viernes su primer día de competencia oficial, con el sueco Oliver Solberg (Toyota) liderando en la categoría principal.

Luego de seis etapas, el escandinavo firmó un acumulado de 52 minutos y 42,1 segundos, escoltado por su compañero Elfyn Evans (52:52,2) y el francés Adrien Fourmaux (Hyundai; 53:00,1).

En la competencia del RC2, el ruso Nikolái Griazin (Lancia) comandó con un crono acumulado de 55:50,8, superando a los Skoda del estonio Robert Virves y el australiano Taylor Gill (56:25,4).

La jornada estuvo marcada por el accidente del piloto turco Kerem Kazaz, en la primera etapa de su participación en la categoría Junior. El episodio obligó a su internación hospitalaria de forma preventiva y su inmediata baja para el resto de la competencia.

El Rally del Biobío continuará este sábado 12 de septiembre con otras seis etapas, con dos pasadas en Pelún (15,65 km.), Lota (25,64 km.) y María Las Cruces (28,31 km.).