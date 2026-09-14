Benjamín Herrera y el Rally de Marruecos: Los entendidos dicen que es parecido al Dakar

El piloto chileno Benjamín Herrera viajará el próximo 22 de septiembre para disputar el Rally de Marruecos, última fecha del Mundial de Rally Raid antes del Dakar y una nueva oportunidad para sumar experiencia en la especialidad después de su debut en el Desafío Ruta 40.

Herrera, quien terminó sexto en Rally2 en aquella competencia, conversó con Cooperativa.cl sobre su preparación, el trabajo que está realizando en navegación y el objetivo de acercarse al Dakar 2027.

- Benjamín, el 22 viajas a Marruecos, ¿cómo llegas preparado para este nuevo desafío en el rally raid?

"Es la fecha del Mundial, la última carrera antes del Dakar. La verdad es que llego bien, con hartas ganas, sobre todo después de haber competido en la tercera fecha en Ruta 40. Me hubiera gustado entrenar un poco más de navegación en el norte de Chile, pero la oportunidad de participar se dio más o menos a última hora. Estoy contento de que exista la posibilidad de estar presente y vamos con muchas ganas".

- En el Desafío Ruta 40 terminaste sexto en Rally2 en tu debut, ¿qué aprendiste de esa primera experiencia que ahora esperas aplicar en Marruecos?

"Fue mucha experiencia, partiendo porque era mi primera carrera, entonces había mucho que absorber. Todavía seguimos en una etapa de aprendizaje, pero ahora con un poco más de ganas de buscar velocidad y probar según las sensaciones con la moto nueva. Vamos a ir con una moto bastante más competitiva que la que utilicé en Ruta 40, así que espero mejorar los resultados que obtuvimos allá".

- Has comentado que la navegación es lo que más te ha costado en este cambio desde el enduro al rally, ¿cómo has trabajado ese aspecto?

"En el rally, y sobre todo para mí que estoy partiendo, la navegación es muy importante. Es mi principal debilidad ahora y en lo que más tengo que trabajar. La idea es tratar de no cometer errores y hacerlo lo más limpio posible, soltándome cada vez un poco más. Voy a hacer un par de entrenamientos en Marruecos, dos días antes de la carrera, para navegar y deberíamos andar mejor con eso", indicó.

- Vienes de una fractura de escápula en el hombro izquierdo, ¿cómo estás físicamente antes de una carrera tan exigente?

"Tengo una lesión en el hombro, no fue con cirugía. Fue una fractura de escápula y estuve un mes con rehabilitación, pero ya estoy mucho mejor, casi normal. En lo físico el rally no me afecta tanto porque el enduro es mucho más desgastante. Siento que mi preparación física está muy bien para el rally".

"Lo que sí exige mucho es la parte mental, porque son muchas más horas arriba de la moto, con enlaces y tramos mucho más largos. Hay que ir bien preparado para que la cabeza no te juegue una mala pasada. A mí lo que más me preocupa y lo que tengo que hacer bien sigue siendo la navegación".

- Tu gran objetivo es llegar al Dakar 2027, ¿qué tan importante puede ser el Rally de Marruecos para conseguirlo?

"Los más entendidos dicen que es lo más parecido al Dakar. Por eso también estamos haciendo todo el esfuerzo de ir y ojalá podamos tener buenos resultados. Eso puede cambiar mucho las expectativas".

"El Dakar 2027 es algo bien ambicioso, pero sería increíble llegar. Si no, seguimos preparándonos para el Dakar 2028, no hay duda de eso. Qué mejor sería llegar ahora y sumar experiencia más rápido, porque eso nos va a permitir ganar tiempo para estar después donde queremos, peleando lugares de avanzada y representando al país".