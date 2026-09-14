Ministros económicos aseguraron en Madrid que "Chile está de vuelta"

En el marco del Chile Day en Madrid, autoridades de Gobierno, inversionistas, parlamentarios y ejecutivos fueron parte de paneles, reuniones regulatorias e instancia de creación de redes para crear nuevas inversiones en nuestro país, del que el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que "Chile está de vuelta".

Las autoridades abordaron diversos temas como la economía nacional, el clima de inversión, las finanzas verdes, la reforma de pensiones y la ley de Reconstrucción Nacional, que serán retomados el miércoles en Londres.

Durante su exposición, el ministro Mas planteó que el inversionista no necesita que el Estado le garantice el éxito, sino que necesita que no se cambien las reglas a la mitad del juego.

Asimismo, utilizó una frase que recordó lo planteado por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en 2023 -tras reunirse con el FMI y el Banco Mundial de Estados Unidos- dijo que la frase que más escuchó fue "Chile está de vuelta".

"Chile está de vuelta. No venimos solamente a mostrar un país atractivo, venimos a mostrar un país que decidió volver a crecer, decidió volver a invertir. ¿Para qué? Para generar empleo y transformar la vida a los chilenos", destacó el secretario de Estado en su presentación.

En esa línea, sostuvo que "después de casi 12 años de crecimiento al 2%, que es prácticamente no crecer, Chile y los chilenos quieren volver a crecer. Y aprovechando que Chile y España tienen una relación empresarial profunda, construida durante décadas, queremos abrir una nueva etapa en esta relación. Mi invitación es concreta: miren nuevamente a Chile, porque las condiciones están cambiando".

Por su parte, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, destacó que la instancia porque "tiene un significado especial. Chile es una economía pequeña, abierta, integrada al mundo. Nuestras oportunidades de inversión, de comercio, financiamiento, innovación, descansan en buena medida en la confianza que seamos capaces de generar, en la estabilidad de nuestras reglas y en la calidad de nuestras instituciones".

"Para quienes miran a Chile desde afuera, la coyuntura importa, por supuesto, pero también importa la forma en que el país procesa esa coyuntura, la capacidad de sus instituciones para responder ante cambios inesperados", aseveró.

Quiroz espera que la Ley de Reconstrucción sea promulgada

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó durante su presentación una estrategia que "no se cambia, que dura años", refiriéndose así a la reforma al mercado de capitales, con la analogía de volver a echar agua al acuario.

Asimismo, señaló que "la Ley de Reconstrucción, que ya está aprobada y debe ser promulgada en los próximos días, que estamos absolutamente preparados para que, una vez promulgada, salgan inmediatamente, porque están todas escritas, todas las circulares y reglamentos que acompañan a esta ley. Entran al Consejo Consultivo del Impuesto Interno, todas juntas al mismo tiempo".

"Tiene 10 días para resolver, pasa a consulta pública, me parece que son 10 o 20 días, y después de eso queda resuelto. O sea, no va a pasar más de un mes o mes y medio entre que salga la ley y que cada persona sepa cómo se va a aplicar", explicó.

La instancia se repetirá este miércoles en Londres, donde también contará con exposiciones de los ministros Quiroz y Mas, además de la presencia de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y la presidenta del Banco Central, Rossana Costa.