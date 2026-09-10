Pablo Quintanilla impulsó cruzada solidaria y entregará la histórica moto de su podio en el Dakar

Mientras prepara el libro biográfico que repasará sus 13 años de trayectoria en el rally mundial, el piloto chileno Pablo Quintanilla anunció una especial iniciativa para compartir con sus seguidores una de las piezas más valiosas de su carrera: la Husqvarna FR 450 Rally Factory con la que conquistó el segundo lugar general en el Dakar 2020.

Dicho vehículo representa uno de los mayores hitos deportivos del nacional, al lograr el mejor resultado de la marca en la historia de la carrera más exigente del planeta, sellando además un emotivo regreso tras superar una grave lesión sufrida en 2019. Con este mismo fabricante, "Quintafondo" se coronó bicampeón del Campeonato del Mundo de Cross-Country Rallies en 2016 y 2017.

"Cuando empecé a escribir el libro, inevitablemente tuve que volver a recorrer muchos momentos, las carreras, los equipos, los momentos buenos y difíciles. En ese proceso apareció la idea de compartir una pieza que fue muy importante para mí y que representa una parte de todo lo que vivimos durante esos años", explicó el deportista respecto al origen del proyecto.

La campaña tendrá una duración aproximada de ocho semanas y buscará a través de un sorteo que los fanáticos que acompañaron su ruta deportiva puedan acceder a esta máquina de competición de alto nivel, la cual fue desarrollada de manera exclusiva para soportar miles de kilómetros bajo las condiciones y terrenos más extremos del orbe.

La iniciativa tendrá además un foco benéfico, ya que parte de los fondos recaudados serán donados a la Fundación Nuestros Hijos, entidad que ayuda a niños con cáncer y a sus familias. "Quería que esto tuviera un propósito que fuera más allá de mi historia. Poder aportar un granito de arena a quienes enfrentan momentos difíciles le da un significado especial a todo", concluyó Quintanilla.