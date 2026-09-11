Piloto turco Kerem Kazaz permanecerá internado tras accidente en el Rally del Biobío

El inicio del Rally del Biobío, como parte del Campeonato Mundial de Rally, quedó marcado por el accidente del piloto turco Kerem Kazaz en el primer tramo de la competencia oficial por la categoría Junior.

El corredor perdió el control en el kilómetro 12, en la etapa denominada coincidentemente como "Turquía" y cuya extensión total es de 22,94 kilómetros.

Kazaz y su navegante, el francés Corentin Silvestre, fueron asistidos por tres ambulancias para luego ser evacuados por helicóptero hasta un hospital local, mientras la jornada estaba paralizada momentáneamente para atender la emergencia y despejar la ruta.

La organización informó que el binomio pasará la noche en internación en el Sanatorio Alemán de Concepción para someterse a más exámenes y controles preventivos de sus lesiones.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el Team Petrol Ofisi comenzó el desarme del auto, confirmando el adiós de Kazaz de la competencia en el Biobío, pese a alguna esperanza incial de poder remotar.