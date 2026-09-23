Tomás de Gavardo se alista para competir en el Rally de Marruecos

Una intensa preparación ha sostenido Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) desde la última fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country disputada en Argentina en mayo pasado, y en estos casi cuatro meses, el piloto acumuló 3.000 kilómetros de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones a Marruecos, cuarta y penúltima estación del certamen, que se efectuará entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre.

La última práctica del deportista de 27 años fue en Copiapó hace algunas semanas junto al francés Adrien Van Beveren y al nacional Ruy Barbosa, quienes también se entrenan para el Rally Dakar 2027.

Las sesiones se enfocaron en conducción, velocidad, navegación, técnica y estado físico, factores clave para un buen rendimiento en el desierto marroquí, cuyo terreno es muy similar al de Arabia Saudita, sede del próximo Dakar entre el 1 y el 15 de enero de 2027.

"Fue muy bueno el entrenamiento con Adrien (Van Beveren), quien nos entregó mucha confianza en cada una de las jornadas en Atacama. Nos acompañó enfocado en la interpretación de la hoja de ruta y nos transmitió la seguridad de que estamos trabajando bien. Eso me dio la certeza de que voy por el camino correcto", manifestó De Gavardo.

En Marruecos, el piloto nacional se encontrará con un terreno que ya conoce, al mando de una moto KTM del año que le brinda confianza para cumplir su objetivo: ubicarse entre los 10 mejores de la categoría Rally2 (reservada para pilotos privados) y dentro del top 20 de la clasificación general.

En el desierto marroquí, el piloto deberá enfrentar un recorrido total de 2.637 kilómetros, divididos en 1.530 de especiales y 1.107 de enlaces, distribuidos en cinco etapas más un prólogo.