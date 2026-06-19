El Rally Mobil de Nacimiento y Negrete será transmitido por HBO Max y TNT Sports

La cuarta fecha del Copec RallyMobil 2026, que se vivirá por primera vez en Nacimiento y Negrete, Región del Biobío, contará este domingo con la transmisión de HBO Max y TNT Sports, acercando la emoción del campeonato a los fanáticos a lo largo del país.

La competencia, que se disputará entre el 19 y el 21 de junio, marca el debut histórico de ambas comunas como nuevos escenarios del automovilismo en Chile, con una jornada que combina deporte de alto nivel y actividades abiertas a todo público.

Durante el fin de semana, la carrera recorrerá los caminos interiores de la provincia a lo largo de nueve pruebas especiales cronometradas, trazados que pondrán a prueba la destreza, velocidad y estrategia de los pilotos en cada etapa, en lo que será la última antesala antes del WRC Rally Chile Biobío en septiembre.