Campeonato Nacional: 139 colleras van por la gloria máxima en el 77° Champion de Chile

Con la presencia de las mejores colleras del país y un programa que pone el foco en el semillero y la tradición, la Federación del Rodeo Chileno celebrará la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo, evento que se extenderá durante cinco jornadas de competencia en la Medialuna Monumental de Rancagua.

El certamen reunirá a un total de 139 colleras, conformadas por las 132 parejas clasificadas en los tres Clasificatorios Zonales de la temporada, los actuales Campeones y Vicecampeones Nacionales de 2025, los ganadores de la Final de Rodeo para Criadores e invitados especiales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Norte Grande y Magallanes. El detalle completo de los jinetes y colleras participantes puede ser consultado en el sitio oficial https://clasificatorios.ferochi.cl/nacional.html.

El presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría, destacó la magnitud de esta edición: "Año a año el Campeonato Nacional es la fiesta de toda la familia corralera y de la Chilenidad. Nos estamos preparando para que este 2026 sea nuevamente un lugar de encuentro. Al sumar el Rodeo, la Cueca Huasa y el Nacional Escolar, presentamos una propuesta muy completa que el público podrá disfrutar a plenitud durante cinco días", expresó.

A esta oferta deportiva se suma una variada agenda cultural y gastronómica que incluye el 4° Campeonato Nacional de Cueca Huasa, la Muestra de Oficios Patrimoniales, el Rancagua Grill Festival y la Expo Agro, convirtiendo al recinto en un epicentro de tradiciones y tecnología agrícola.

Programa del 77° Champion de Chile.

Miércoles 25 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

Serie Promocional Femenina.

Final Movimiento a la Rienda Menores (Femenino y Masculino).

Serie Promocional Caballito de Palo.

Final Nacional Escolar.

Jueves 26 de marzo

08:00 hrs: Serie Criaderos.

A continuación: Serie Yeguas.

17:00 hrs: Ceremonia de Inauguración 77° Champion de Chile.

A continuación: Serie Potros.

Viernes 27 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

Serie Mixta.

Serie Caballos.

Bloque Cultural: Cuecazo Tradicional (Medialuna Monumental).

Primera Serie Libre A.

Sábado 28 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

Primera Serie Libre B.

Segunda Serie Libre A.

Domingo 29 de marzo

08:00 hrs: Segunda Serie Libre B.

12:00 hrs: Final Movimiento a la Rienda Adultos (Femenino y Masculino).

15:00 hrs: Ceremonia previa Gran Final.

15:30 hrs: Serie de Campeones: Gran Final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Toda la información oficial, noticias y resultados minuto a minuto la puedes encontrar en www.caballoyrodeo.cl.

El Campeonato Nacional de Rodeo será transmitido íntegramente por el canal Campo Abierto en GTD (canal 105), Telsur (105) y Mundo (745). Vía streaming a través de Rodeo en Vivo (Rodeoenvivo.cl, Campoabierto.cl) y por las plataformas de YouTube de Rodeo en Vivo y Champion de Chile.