Final de Rodeos para Criadores se toma el fin de semana en Cauquenes

Un total de 90 colleras darán vida a una nueva versión de la Final de Rodeo para Criadores, que se disputará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de enero en la Medialuna de Cauquenes.



La organización está a cargo de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cauquenes. Cabe destacar que los ganadores aseguran su cupo directo para las series del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

La competencia contará con la presencia de varios Campeones de Chile. Entre ellos, los actuales monarcas nacionales Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito (Criadero Peleco), quienes se presentan con tres colleras.

Programación

Viernes 23 de enero

08:30 horas: Primera Serie Libre A.

16:00 horas: Primera Serie Libre B.

20:00 horas: Ceremonia oficial de inauguración.

Sábado 24 de enero

08:30 horas: Segunda Serie Libre A.

A continuación: Segunda Serie Libre B.

16:00 horas: Tercera Serie Libre A.

Domingo 25 de enero

08:30 horas: Tercera Serie Libre B.

A continuación: Movimiento a la Rienda.

16:00 horas: Serie de Campeones (Final).