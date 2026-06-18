Rugbista chileno Diego Escobar va por otro golpe histórico en Francia

El rugby chileno tendrá una nueva cita con la historia este viernes, cuando Diego Escobar Alvarez dispute junto a Racing 92 las semifinales del Top 14 de Francia, una de las competencias más exigentes del mundo, ante el poderoso Stade Toulousain.

El encuentro se jugará desde las 15:05 horas en el Orange Vélodrome de Marsella, recinto con capacidad para más de 67 mil espectadores, y pondrá al primera línea nacional frente al líder de la fase regular y máximo campeón histórico del certamen galo.

Escobar llega a esta instancia luego de transformarse en el primer rugbista chileno en disputar y superar la fase de barrage del Top 14, tras la victoria de Racing 92 por 33-31 sobre Pau como visitante, en un duelo de alta tensión que se resolvió en los minutos finales.

En ese compromiso, el hooker formado en Cobs tuvo una intervención clave al recuperar un balón en el minuto 75, acción que ayudó a sostener la ventaja de su equipo y que reforzó el reconocimiento que ha ganado en el exigente rugby francés.

El desafío ante Toulouse será de máxima dificultad, aunque Racing 92 cuenta con un antecedente alentador: En la última fecha de la temporada regular derrotó al cuadro más poderoso del campeonato por 31-20, resultado que alimenta la ilusión de dar otro golpe y meterse en la final del Top 14.