Uruguayo Myszka ofreció disculpas tras grave lesión de Emilio Shea

El rugbista uruguayo Joaquín Myszka pidió públicamente disculpas al seleccionado chileno Emilio Shea por la fuerte acción que le provocó una grave lesión de rodilla durante el partido entre Chile XV y Uruguay disputado el pasado fin de semana en Talcahuano.

El episodio ocurrió cuando Shea ya se había desprendido del balón y recibió un tackle tardío directamente sobre su rodilla derecha, acción que provocó una gresca entre ambos equipos.

Posteriormente, Chile Rugby informó que el jugador sufrió una lesión ligamentaria de alto grado, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial.

"Decidí dejar pasar unos días para que todo se tranquilizara y poder expresarme con la calma y el respeto que la situación merece. Cuando uno comete un error, lo único que se puede hacer es aceptarlo, así como sus consecuencias", manifestó Myszka en sus redes sociales.

El hooker uruguayo aseguró que intentó comunicarse directamente con el jugador nacional. "Ya me puse en contacto con Emilio, primero para disculparme luego del encuentro y luego para saber en la situación que se encontraba y ponerme a disposición de lo que precisara", explicó.

"No he obtenido una respuesta aún y tampoco la estoy buscando. Espero que se recupere pronto, que el proceso sea lo más leve posible y poder verlo jugar muchos partidos más a lo largo de su carrera", agregó.

Myszka recibió 13 semanas de suspensión

Sudamérica Rugby resolvió sancionar a Myszka con 13 semanas de suspensión por la infracción y provocación en el encuentro. La acción también generó críticas desde el rugby chileno, mientras Shea calificó lo sucedido como un hecho que excedió los límites propios de un deporte de contacto.

"Entiendo que estas situaciones forman parte del deporte. La competencia, el contacto y la alta intensidad son parte del rugby, y quienes estamos dentro de la cancha sabemos que pueden ocurrir situaciones de este tipo. Esto no busca justificar de ninguna manera lo sucedido, ni tampoco quitarle importancia", sostuvo el uruguayo.

Myszka también se refirió a las reacciones que recibió en redes sociales y llamó a considerar el impacto que pueden tener los mensajes dirigidos hacia los protagonistas del episodio.

"No olvidemos que todo lo que se expresa en redes sociales tiene consecuencias y puede repercutir directamente en la persona que se encuentra detrás de la pantalla. También creo que debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás", señaló.

Finalmente, el jugador cerró su declaración con un nuevo mensaje dirigido al seleccionado nacional: "Un abrazo grande para Emilio. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas por lo que sucedió".