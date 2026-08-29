Chile superó a Uruguay en su debut por el Americas Rugby Championship

La selección chilena de rugby arrancó con pie derecho su participación en el Americas Rugby Championship 2026, tras vencer por 21-12 a Uruguay en Talcahuano.

Impulsados por el retorno de Benjamín Videla tras una larga lesión de rodilla, Los Cóndores abrieron la cuenta con un try del medio scrum (2') convertido por su hermano Santiago Videla.

La ventaja aumentó rápidamente gracias a la anotación de Alfonso Escobar (7') tras un penal jugado con rapidez por Clemente Saavedra.

La reacción de los "teros" llegó mediante el empuje de su maul, instancia en la que el hooker Joaquín Myszka apoyó dos conquistas consecutivas (22' y 35'), la primera de ellas ratificada por la patada de Justo Ferrario.

Pese a sufrir la tarjeta amarilla del pilar Iñaki Gurruchaga (34'), el elenco nacional estiró las cifras con un try de Matías Dittus (39'), acción que volvió a ser convertida por Santiago Videla.

Con este resultado, Chile se prepara para medirse a Paraguay este miércoles 2 de septiembre a las 15:00 horas en Santiago, mientras que el combinado charrúa se medirá frente a Argentina XV.