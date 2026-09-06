Chile XV remontó con épica ante Argentina y se coronó campeón del Americas Rugby Championship

Chile XV se coronó campeón del Americas Rugby Championship 2026 luego de protagonizar una espectacular remontada y vencer por 28-27 a Argentina XV este domingo en el Estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.

El combinado nacional llegó a estar 20-7 abajo durante el segundo tiempo ante un conjunto trasandino que había mostrado enorme superioridad durante el certamen, pero logró reaccionar para mantenerse con vida y llevar la definición hasta los instantes finales.

La consagración llegó de manera dramática. Con el partido prácticamente terminado, Ernesto Tchimino apoyó el try que dejó a Chile a un punto de Argentina y trasladó toda la presión a Matías Garafulic, quien acertó la posterior conversión para establecer el definitivo 28-27 y desatar los festejos nacionales.

El título completó una campaña perfecta para Chile XV, que había comenzado el torneo con una victoria por 33-12 sobre Uruguay XV en Talcahuano y posteriormente superó con claridad por 54-26 a Paraguay en la Escuela Militar de Santiago.

Argentina XV también había llegado invicto a la jornada decisiva y con antecedentes que lo instalaban como favorito: Derrotó ampliamente a Paraguay en el debut y luego aplastó por 64-10 a Uruguay XV. Además, el representativo trasandino acumulaba siete coronas en la historia del Americas Rugby Championship, incluida la última edición disputada antes de la pausa del certamen, en 2019.

De esta manera, Chile consiguió su primera corona en el Americas Rugby Championship justo en la edición que marcó el regreso de la competencia después de siete años. La definición tuvo además un componente histórico, ya que se disputó en Valparaíso casi 90 años después del primer partido internacional jugado por un seleccionado chileno de rugby, precisamente ante Argentina en septiembre de 1936.