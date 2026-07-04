Los Cóndores debutaron con sólido triunfo ante Rumania en la Nations Cup

La selección chilena de rugby, Los Cóndores, debutó con una sólida victoria por 48-31 sobre Rumania en el Estadio Nacional de Santiago, por la primera fecha de la Nations Cup 2026.

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine, ya clasificado al Mundial de Rugby de 2027 en Australia, enfrentó a un rival que también aseguró su presencia en la cita planetaria y que forma parte de este nuevo certamen internacional, reservado para selecciones ubicadas en el ranking mundial después del Tier 1.

Chile abrió la cuenta con un penal de Matías Garafulic y luego aumentó la ventaja con un try de Lucas Berti, también convertido por el propio Garafulic, para ponerse 10-0. Rumania reaccionó con anotaciones de Adrian Mitu y Stefan Buruiana, ambas con conversiones de Gabriel Rupanu, y pasó al frente por 10-14.

Los Cóndores respondieron antes del descanso con tries de Javier Carrasco y Raimundo Martínez, además de los puntos de Garafulic, para cerrar la primera mitad con ventaja de 27-17.

En el arranque del segundo tiempo, Dylan Schwartz descontó para Rumania tras una intercepción y dejó el marcador 27-24, pero Chile volvió a golpear con un maul que terminó en try de Diego Escobar. Luego, pese a una nueva respuesta europea de Marius Simionescu, el equipo nacional amarró el triunfo con tres apoyos consecutivos: Uno de Martínez y dos de Escobar.

Con este resultado, Chile comenzó con el pie derecho su participación en la Nations Cup y ahora se enfocará en su segundo duelo, programado para el próximo sábado 11 de julio ante Hong Kong China en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El cierre de esta primera ventana será el sábado 18 frente a Georgia, en el Estadio La Portada de La Serena.