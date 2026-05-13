Pablo Lemoine y la opción de contar con la nacionalidad por gracia: Me siento honrado

Pablo Lemoine, head coach de Los Cóndores, conversó este miércoles con Cooperativa Deportes sobre los avances de la selección y la planificación para lo que será la Copa Mundial de Rugby 2027 que se celebrará en Australia.

"Terminamos la primera visita y tenemos un panorama de las sedes en las tres primeras etapas. Concentraremos cerca de Perth, donde hay 14 horas de diferencia con Santiago. Necesitaremos una semana de adaptación estricta para regular", comenzó apuntando.

Seguido a ello, el uruguayo se refirió a la fase grupal del torneo: "Para nosotros jugar contra los 'All Blacks' (Nueva Zelanda) o jugar contra Australia que es local, ya son dos desafíos. Lo único que tiene de incómodo es conseguir entradas, pero después a nivel rugbístico son experiencias que los jugadores se llevan para toda la vida".

"Los años de Mundial son difíciles para conseguir rivales de Tier 1, porque la agenda hace que jueguen entre ellos para hacer caja los meses previos. Nosotros preparamos el partido con Hong Kong. Ese nivel lo podemos obtener con los Tier 2", precisó.

Finalmente, Lemoine se refirió a la propuesta de obtener la nacionalidad por gracia: "Ya me siento honrado, reconocido y querido por todo. Se lo agradecía a los diputados que encabezaron la propuesta y a todos los que fueron parte. No me lo esperaba. Es una cosa que está muy buena, una gran sorpresa".

Nations Cup y el retorno al Estadio Nacional

En la extensa entrevista, el head coach también se refirió a los partidos de Nations Cup que se disputarán ante Rumania en el Nacional, ante Hong Kong en el Sausalito y ante Georgia en La Serena.

"La fase del Súper Rugby Américas a la que lleguemos definirá el plan de entrenamiento. (...) Llevar partidos a regiones siempre está bueno y me parece que siempre fue un compromiso de Cóndores salir a jugar frente a diferentes públicos", comenzó mencionando el uruguayo.

Seguido a ello, Lemoine sostuvo: "Cuanto más veamos a Hong Kong, mejor será. Hicieron un programa profesional que involucró a 30 jugadores. Todos esos cambios generan un impacto grande en los equipos. Queremos ver con qué nos vamos a encontrar e ir preparándonos para el Mundial".

"Chile XV va a jugar varios partidos en agosto y septiembre contra Uruguay y contra Argentina. Ahí van a estar involucrados muchos jugadores de Los Cóndores, pero en definitiva van a ir con la nominación de Chile XV porque no aplica Regla 9 por todo lo que se conoce de que esos partidos tienen que tener otras nominaciones fuera de las ventanas", cerró.