Se abstuvo Carlos Chandía: Cámara aprobó nacionalidad para Pablo Lemoine, DT de Los Cóndores

Un trascendental paso para concretar su nacionalización dio este miércoles el entrenador en jefe de la selección chilena de rugby, Pablo Lemoine luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en su primer trámite constitucional el proyecto de ley que le concede la nacionalidad por gracia al estratega uruguayo.

La iniciativa, impulsada por el diputado Pier Karlezi y respaldada por parlamentarios de diversas bancadas, tuvo un paso arrollador en el hemiciclo, sumando el apoyo masivo de los legisladores.

Sin embargo, el proyecto no salió por unanimidad debido a un solo voto: la abstención del parlamentario por el Distrito 19 (Región del Ñuble) y exárbitro de fútbol, Carlos Chandía (RN).

Pablo Lemoine, de 51 años, llegó a la banca de Los Cóndores a fines de 2018, y bajo su liderazgo al mando de los programas deportivos de la Federación de Rugby de Chile, el combinado nacional ha vivido la época más gloriosa de su historia.

El adiestrador charrúa fue el cerebro detrás de la histórica e inédita clasificación al Mundial de Francia 2023, éxito que revalidó recientemente al abrochar los pasajes para la cita planetaria de Australia 2027.

Tras su holgado paso por la Cámara Baja, la moción que busca otorgarle la ciudadanía chilena a Lemoine deberá ser tramitada y votada en el Senado, en una fecha que será confirmada en los próximos días.