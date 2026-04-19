Selknam pisó fuerte de local y venció con autoridad a Tarucas en el Súper Rugby Américas

Selknam recuperó terreno en el Súper Rugby Américas tras lograr un sólido triunfo por 37-13 ante Tarucas de Argentina en duelo válido por la novena fecha del certamen.

La escuadra nacional hizo respetar su localía y mostró una de sus mejores versiones en lo que va de la temporada ante un elenco trasandino que llegaba mejor posicionado en la tabla.

El inicio del encuentro fue cuesta arriba para los nacionales, ya que la visita golpeó de entrada con un try de Facundo Cardozo a los 3 minutos. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar: Augusto Böhme igualó las acciones a los 7' y, poco después, Matías Garafulic puso en ventaja a los chilenos para retomar el control del trámite físico y técnico.

Antes de irse al descanso, el cuadro nacional logró estirar la diferencia gracias a la contundencia de Lucas Berti, quien apoyó un try y sumó la posterior conversión. Con un marcador de 19-7 a favor, Selknam se retiró a vestuarios con la confianza de haber neutralizado los intentos ofensivos de la escuadra argentina durante la primera mitad.

En el complemento, el buen pie de Matías Garafulic fue clave para mantener la distancia, sumando otros seis puntos mediante dos penales certeros. Aunque Tarucas intentó reaccionar y logró descontar a través de la misma vía con ejecuciones de Ignacio Cerrutti, el dominio de los "Fuegos" no estuvo en duda durante el desarrollo de la segunda etapa.

El golpe de gracia llegó en el tramo final del partido. Primero, Nicolás Saab sentenció las aspiraciones visitantes con una tremenda corrida que desdibujó a la zaga argentina, y más tarde, Nicolás Garafulic selló la cuenta definitiva para decretar el 37-13 final que desató los festejos en el reducto nacional.

Con este resultado, Selknam escala a la cuarta posición del Súper Rugby Américas y se mantiene firme en su objetivo de clasificar a las semifinales. El equipo chileno ahora buscará mantener este envión anímico para encarar el resto de la segunda vuelta y asegurar su paso a la ronda de los cuatro mejores.