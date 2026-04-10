Sergio Lavandero, candidato a rector, comentó crisis en Azul Azul: Hay una tensión con los valores de la Universidad

La relación entre la Universidad de Chile y la concesionaria Azul Azul atraviesa uno de sus momentos más tensos, y el debate ya se instaló de lleno en la carrera por la rectoría de la Casa de Bello, tal como lo evidenció Sergio Lavandero, candidato al cargo y Premio Nacional de Ciencias 2022, quien se refirió en duros términos al actual escenario del club deportivo, advirtiendo un quiebre en los valores institucionales.

En conversación con La Tercera, Lavandero fue enfático en señalar que el vínculo con la sociedad anónima que administra al equipo de fútbol profesional presenta un "problema evidente de confianza y de reputación institucional".

"Más allá del contrato, los hechos recientes, particularmente la forma en que se ha estructurado el control societario y las sanciones de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), generan una tensión con los valores de la Universidad de Chile. Esto no es solo un tema deportivo, es un tema institucional", sostuvo.

Lavandero evitó personalizar las críticas, pero apuntó directamente a la opacidad en la administración de la concesionaria. "Hay un problema objetivo: la forma en que se ha consolidado el control de Azul Azul, a través de estructuras poco transparentes, es incompatible con los estándares que uno esperaría de una institución vinculada a la Universidad de Chile", expresó.

En esa línea, recordó que la reciente sanción de la CMF contra la administración del club no puede ser pasada por alto, especialmente tras los pronunciamientos del Senado Universitario, que ha manifestado su preocupación por la conducta de la concesionaria.

"La sanción de la CMF es grave y no puede relativizarse. Más aún cuando el propio Senado Universitario ha señalado la incompatibilidad de estas conductas con los valores de la Universidad. Eso obliga a una evaluación institucional seria", añadió el candidato.

Respecto a eventuales medidas de ser electo, Lavandero expresó que "esto no debe abordarse como una acción personal o mediática, sino como una decisión institucional bien fundada. Si se requieren acciones legales, deben surgir de un análisis riguroso y no de consignas".

"Lo primero que haré será convocar a los equipos jurídicos y académicos de la propia Universidad para revisar en profundidad las alternativas legales disponibles. Este es un tema que requiere rigor, no improvisación. Al mismo tiempo, estableceremos criterios claros de transparencia y de resguardo del prestigio institucional", complementó.

Hace un tiempo, el otro candidato a la rectoría, Pablo Ruiz-Tagle, también expresó su disconformidad con la relación entre el ente estudiantil y la sociedad anónima.