Tania Zeng lideró el debut triunfal de Chile en el Mundial de Tenis de Mesa
Los varones, en tanto, cayeron ante Moldavia.
Los varones, en tanto, cayeron ante Moldavia.
El Team Chile de tenis de mesa tuvo un debut triunfal en el Mundial de Londres 2026 luego de batir por 3-0 al elenco de Madagascar en el marco del Grupo 16 del torneo.
En el primer turno, Daniela Ortega venció por 3-0 (11-4, 11-8 y 13-11) a Hanitra Raharimanana.
Luego, Sofía Vega repitió la dosis y derrotó a Harilalao Raharijaona por 3-0 (11-4, 11-4 y 11-7).
Con el triunfo ya asegurado, Tania Zeng puso cifras definitivas al vencer por 3-1 (10-12, 11-3, 11-5 y 14-12) a Edena Prevot.
Los varones, en tanto, perdieron por 3-1 ante Moldavia en el Grupo 12 de la categoría masculina.
Gustavo Gómez se inclinó por 3-1 ante Andrei Putuntica y Felipe Olivares cayó por 3-0 ante Vladislav Ursu.
Eusebio Vos descontó para la delegación nacional al vencer por 3-2 a Denis Terna, pero Gómez se inclinó ante Ursu por 3-0 para sellar la victoria de los balcánicos.
Mientras las damas jugarán este jueves ante Eslovaquia, el elenco masculino desafiará a Polonia este miércoles.