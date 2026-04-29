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Tópicos: Deportes | Tenis de mesa | Chilenos

Tania Zeng lideró el debut triunfal de Chile en el Mundial de Tenis de Mesa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los varones, en tanto, cayeron ante Moldavia.

Tania Zeng lideró el debut triunfal de Chile en el Mundial de Tenis de Mesa
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El Team Chile de tenis de mesa tuvo un debut triunfal en el Mundial de Londres 2026 luego de batir por 3-0 al elenco de Madagascar en el marco del Grupo 16 del torneo.

En el primer turno, Daniela Ortega venció por 3-0 (11-4, 11-8 y 13-11) a Hanitra Raharimanana.

Luego, Sofía Vega repitió la dosis y derrotó a Harilalao Raharijaona por 3-0 (11-4, 11-4 y 11-7).

Con el triunfo ya asegurado, Tania Zeng puso cifras definitivas al vencer por 3-1 (10-12, 11-3, 11-5 y 14-12) a Edena Prevot.

Los varones, en tanto, perdieron por 3-1 ante Moldavia en el Grupo 12 de la categoría masculina.

Gustavo Gómez se inclinó por 3-1 ante Andrei Putuntica y Felipe Olivares cayó por 3-0 ante Vladislav Ursu.

Eusebio Vos descontó para la delegación nacional al vencer por 3-2 a Denis Terna, pero Gómez se inclinó ante Ursu por 3-0 para sellar la victoria de los balcánicos.

Mientras las damas jugarán este jueves ante Eslovaquia, el elenco masculino desafiará a Polonia este miércoles.

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