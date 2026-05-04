Alejandro Tabilo apunta alto: "Ser cabeza de serie en Roland Garros es la meta"

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del mundo) coronó una semana de ensueño al alzarse con el título en el Challenger 175 de Aix-en-Provence. El zurdo no solo revalidó su gran momento tenístico, sino que además logró un importante salto de ocho casilleros en el ranking ATP, quedando a las puertas de un hito clave para su carrera.

Tras su consagración en Francia, el zurdo puso la mira en el próximo gran desafío: Roland Garros. El chileno busca asegurar un lugar como cabeza de serie en el segundo Grand Slam de la temporada, un objetivo que intentará sellar durante el Masters 1.000 de Roma que arranca esta semana.

"En esta temporada estamos jugando bien, con el equipo ser cabeza de serie es una de las metas que nos planteamos, es una motivación. Estamos muy cerca, ojalá podamos hacerlo. Necesitamos un par de triunfos más en Roma, así que veremos qué sucede", sostuvo la primera raqueta nacional en declaraciones que reproduce El Mercurio.

En esa misma línea, el nacido en Canadá destacó su estado físico y mental: "Ha sido un gran año para mí, por suerte. Espero mantenerme así y seguir sano, que es muy importante. Ahora tengo que recuperarme de esta semana y seguir adelante".

El camino en el Foro Itálico

El sorteo del Masters 1.000 de Roma ya definió el destino de Tabilo. En la primera ronda, el chileno quedó emparejado con un jugador proveniente de las clasificaciones.

Casualmente, sus compatriotas Cristian Garin (104°) y Tomás Barrios (134°) se encuentran disputando dicha fase y, tras sus triunfos ante Moez Echargui y Jacopo Vasami respectivamente, quedaron a un solo triunfo de ingresar al cuadro principal y ser potenciales rivales del zurdo.

De sortear el debut, Tabilo enfrentará un desafío de alta exigencia en la segunda ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien llega como el 25° sembrado del certamen romano.