Alejandro Tabilo cedió terreno en el ranking mundial de la ATP

Ad portas de hacer su estreno en Roland Garros, Alejandro Tabilo cedió un lugar en la clasificación mundial de la ATP luego de la actualización de este lunes.

Mientras que Cristian Garin, quien también aguarda por su debut en la arcilla parisina, subió dos peldaños para situarse 114°.

En tanto, Tomás Barrios, quien viene de caer en las clasificaciones del major parisino, descendió un lugar, al 136°, mientras que Nciolás Jarry, quien lleva más de un mes sin jugar por lesión, subió del 182° al 180° gracias a los vaivenes del ranking.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa en la cima, mientras que el lesionado español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 14.750 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.460 (0)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (+1)

6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.050 (-1)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.855 (+2)

8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (-1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.320 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS