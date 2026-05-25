Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago12.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo cedió terreno en el ranking mundial de la ATP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cristian Garin, en tanto, recuperó posiciones a la espera de su estreno en Roland Garros.

Alejandro Tabilo cedió terreno en el ranking mundial de la ATP
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ad portas de hacer su estreno en Roland Garros, Alejandro Tabilo cedió un lugar en la clasificación mundial de la ATP luego de la actualización de este lunes.

Mientras que Cristian Garin, quien también aguarda por su debut en la arcilla parisina, subió dos peldaños para situarse 114°.

En tanto, Tomás Barrios, quien viene de caer en las clasificaciones del major parisino, descendió un lugar, al 136°, mientras que Nciolás Jarry, quien lleva más de un mes sin jugar por lesión, subió del 182° al 180° gracias a los vaivenes del ranking.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa en la cima, mientras que el lesionado español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

  • 1° Jannik Sinner (Italia) 14.750 puntos (0)
  • 2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)
  • 3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)
  • 4° Novak Djokovic (Serbia) 4.460 (0)
  • 5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (+1)
  • 6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.050 (-1)
  • 7° Alex de Miñaur (Australia) 3.855 (+2)
  • 8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (-1)
  • 9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)
  • 10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.320 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

  • 36° Alejandro Tabilo 1.278 (-1)
  • 114° Cristian Garin 552 (+2)
  • 136° Tomás Barrios 450 (-1)
  • 180° Nicolás Jarry 326 (+2)
  • 300° Matías Soto 179 (-5)
  • 672° Nicolás Villalón 51 (-2)
  • 683° Daniel Núñez 49 (+2)
  • 716° Benjamín Torrealba 44 (+3)
  • 971° Bastián Malla 20 (-1)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada