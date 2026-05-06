Alejandro Tabilo concretó un sólido estreno en el Masters 1.000 de Roma

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) selló un sólido triunfo en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma al vencer en dos sets al español Pablo Carreño Busta (91°).

El zurdo nacido en Vitacura evidenció el buen tenis que mostró la semana pasada en el Challenger de Aix-en-Provence, donde fue campeón, para vencer por 6-2 y 6-1 al hispano en un duelo que se prolongó por una hora y 12 minutos.

Desde un inicio, el número uno de Chile evidenció solidez desde el fondo de cancha, siempre buscando las líneas de la cancha, obligando al tenista español a un gran esfuerzo.

Ello fue mermando al europeo, quien cedió su saque para permitir la ventaja de Tabilo, quien vio interrumpida su labor la lluvia.

Ello no frenó al chileno, quien en la reanudación mantuvo su nivel para quedarse con el set, y para terminar imponiendo su tenis ante un Carreño Busta que no le encontró la vuelta al partido.

El próximo desafío de Tabilo será Francisco Cerúndolo (27°), ante quien registra tres duelos previos con ventaja de 1-2 para el trasandino, quien se impuso en el Futuro 6 de Brasil en 2018 y en el Challenger de Concepción en 2021.

El nacional, en tanto, ganó en 2022 en la primera ronda del ATP de Córdoba.

Este resultado le permite a Tabilo sumar 30 puntos ATP y escalar puesto 32 en el Ranking Live.