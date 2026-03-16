Alejandro Tabilo conoció su camino en el Masters 1.000 de Miami

Este lunes el tenista nacional Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) conoció su ruta para el Masters 1.000 de Miami, certamen donde sus compatriotas Cristian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry luchan por ingresar desde la qualy.

"Jano", quien viene de caer en segunda ronda en Indian Wells, debutará en fecha aún por determinar ante el argentino Francisco Comesaña (82°), a quien venció en su único duelo registrado en los cuartos de final del Challenger de Florianópolis 2023.

En caso de superar al trasandino, el chileno tendrá como adversario al ruso Andrey Rublev (16°), exnúmero cinco del mundo. El nacido en Toronto midió fuerzas con el euroasiático en una sola ocasión y perdió por 6-7 (3) y 1-6 en octavos de final del ATP de Basilea 2024.

Tabilo defenderá los puntos obtenidos en 2025 en el torneo estadounidense, cuando llegó hasta la tercera fase.