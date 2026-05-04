Alejandro Tabilo logró un contundente ascenso tras proclamarse en Aix-en-Provence

Tras el cierre del Masters 1.000 de Madrid, la ATP entregó este lunes una nueva actualización de su ranking mundial, la cual trajo movimientos dispares y noticias de dulce y agraz para las principales raquetas nacionales en el circuito profesional.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene firme como la primera raqueta de Chile, fue el gran protagonista de la jornada al registrar un ascenso de ocho lugares luego de coronarse campeón ayer domingo en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, en Francia.

Con esta actualización, el zurdo nacido en Canadá escaló hasta el casillero 35°, quedando en una posición expectante para luchar por ser cabeza de serie en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que se avecina en París.

En la otra vereda, Cristian Garin sufrió un duro golpe en la clasificación al no lograr defender los puntos obtenidos el año pasado en Mauthausen, lo que provocó una fuerte caída de 19 peldaños, situándolo hoy en el puesto 104°, fuera del selecto grupo del Top 100.

Por su parte, Tomás Barrios también cedió terreno al caer 11 lugares para ubicarse 134°, mientras que Nicolás Jarry, quien se ha mantenido al margen de la competición debido a una lesión en su codo, descendió 17 casilleros para aparecer en el puesto 173°.

En la parte alta del ranking, el italiano Jannik Sinner se consolidó como el indiscutido número uno del mundo. Tras consagrarse campeón en Madrid —alcanzando el récord de cinco títulos Masters 1.000 consecutivos—, Sinner aumentó su distancia sobre el español Carlos Alcaraz.

Dentro del Top Ten, la única modificación destacada fue el ascenso del ruso Daniil Medvedev, quien desplazó al italiano Lorenzo Musetti de la novena plaza.

Así quedó el Ranking de los Chilenos:

35° Alejandro Tabilo 1.248 puntos (+8)

104° Cristian Garin 602 (-19)

134° Tomás Barrios 464 (-11)

173° Nicolás Jarry 356 (-17)

291° Matías Soto 183 (-7)

661° Daniel Núñez 52 (+9)

673° Nicolás Villalón 50 (+14)

712° Benjamín Torrealba 44 (+6)

963° Bastián Malla 20 (+20)

El Top Ten mundial