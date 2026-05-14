Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago10.9°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo logró un contundente triunfo en su estreno en Valencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo cedió apenas cuatro juegos para avanzar a cuartos de final en el torneo español.

Alejandro Tabilo logró un contundente triunfo en su estreno en Valencia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) cuajo un arrollador estreno en el Challenger de Valencia al vencer en sets corridos al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) para instalarse en los cuartos de final del certamen español.

El zurdo cedió apenas cuatro juegos para imponerse por 6-3 y 6-1 al norteamericano en una hora y 10 minutos de juego.

El próximo desafío del nacional será el ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°).

Este resultado le permite sumar 30 puntos ATP, aunque de momento se mantiene en el casillero 35° del Ranking Live.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada