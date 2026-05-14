Alejandro Tabilo logró un contundente triunfo en su estreno en Valencia

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) cuajo un arrollador estreno en el Challenger de Valencia al vencer en sets corridos al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) para instalarse en los cuartos de final del certamen español.

El zurdo cedió apenas cuatro juegos para imponerse por 6-3 y 6-1 al norteamericano en una hora y 10 minutos de juego.

El próximo desafío del nacional será el ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°).

Este resultado le permite sumar 30 puntos ATP, aunque de momento se mantiene en el casillero 35° del Ranking Live.