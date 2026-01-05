Alejandro Tabilo se metió en el cuadro principal del ATP de Hong Kong

El tenista chileno Alejandro Tabilo (81° de la ATP) sumó su segundo triunfo consecutivo de 2026 y se instaló en el cuadro principal del ATP de Hong Kong luego de vencer al chino Yi Zhou (248°) en la fase final de las clasificaciones.

El zurdo nacido en Canadá sufrió más de la cuenta ante el joven de 20 años y terminó imponiéndose por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3 en una hora y 56 minutos de juego.

El asiático se acostumbró mejor a la cancha dura, y sacó ventaja, pero el número dos de Chile reaccionó a tiempo y se quedó con la victoria para asegurar presencia en su primer cuadro principal de la temporada.

En la primera ronda del torneo, Tabilo se verá las caras ante el estadounidense Michael Mmoh (285°), quien también llega desde las clasificaciones luego de despachar a Cristian Garin en la primera ronda.

En el único duelo entre ambos, el chileno venció al norteamericano en las clasificaciones de Indian Wells, en 2021.

Desde ya Tabilo se asegura un ascenso de dos lugares para ponerse 79° en el Ranking Live.