Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.0°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo sufrió duro traspié y dijo adiós a Hong Kong

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo cayó en dos parciales ante el estadounidense Mmoh.

Alejandro Tabilo sufrió duro traspié y dijo adiós a Hong Kong
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (81° de la ATP) sufrió su primera derrota de la temporada 2026 en la primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong para decir adiós al torneo asiático.

Luego de superar la fase previa con dos victorias, el zurdo nacido en Canadá se inclinó por 7-5 y 6-4 ante el estadounidense Michael Mmoh (285°) en un partido que se prolongó por una hora y 53 minutos.

El nacional sufrió un postrero quiebre en el primer set y ello le permitió al norteamericano tomar la ventaja.

En el segundo parcial, la historia fue más o menos similar y ante ello Tabilo fue incapaz de recuperarse para despedirse de su primer torneo del año.

El número dos de Chile escaló un lugar en el Ranking Live para ubicarse 80°.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada