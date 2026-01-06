Alejandro Tabilo sufrió duro traspié y dijo adiós a Hong Kong

El tenista chileno Alejandro Tabilo (81° de la ATP) sufrió su primera derrota de la temporada 2026 en la primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong para decir adiós al torneo asiático.

Luego de superar la fase previa con dos victorias, el zurdo nacido en Canadá se inclinó por 7-5 y 6-4 ante el estadounidense Michael Mmoh (285°) en un partido que se prolongó por una hora y 53 minutos.

El nacional sufrió un postrero quiebre en el primer set y ello le permitió al norteamericano tomar la ventaja.

En el segundo parcial, la historia fue más o menos similar y ante ello Tabilo fue incapaz de recuperarse para despedirse de su primer torneo del año.

El número dos de Chile escaló un lugar en el Ranking Live para ubicarse 80°.