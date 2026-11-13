Alejandro Tabilo vio frenada su racha en Suecia y puso fin a su temporada 2026

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° de la ATP) vio frenada su racha en el ATP de Estocolmo, en Suecia, luego de caer en las semifinales del torneo ante el argentino Thiago Tirante (51°).

El jugador nacional, que había dejado atrás una negativa seguidilla de derrotas, había hilado dos contundentes victorias en la capital escandinava, pero en su intento por llegar a la final se encontró con el trasandino, quien terminó imponiéndose por 7-5 y 7-6 (1) en una hora y 48 minutos de juego.

En el primer set un quiebre en el undécimo juego le permitió a Tirante tomar la ventaja.

En el segundo parcial, en tanto, Tirante quebró en el noveno game y sirvió por el partido, pero Tabilo reaccionó para forzar el desempate, instancia donde terminó claudicando por primera vez ante el trasandino, a quien había vencido en sus duelos previos.

Con esta derrota, el zurdo nacido en Canadá pone fin a su temporada ubicándose en el puesto 31° del Ranking Live.