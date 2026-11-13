Alejandro Tabilo vio frenada su racha en Suecia y puso fin a su temporada 2026
El chileno cayó en las semifinales del ATP de Estocolmo ante el argentino Tirante.
El chileno cayó en las semifinales del ATP de Estocolmo ante el argentino Tirante.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° de la ATP) vio frenada su racha en el ATP de Estocolmo, en Suecia, luego de caer en las semifinales del torneo ante el argentino Thiago Tirante (51°).
El jugador nacional, que había dejado atrás una negativa seguidilla de derrotas, había hilado dos contundentes victorias en la capital escandinava, pero en su intento por llegar a la final se encontró con el trasandino, quien terminó imponiéndose por 7-5 y 7-6 (1) en una hora y 48 minutos de juego.
En el primer set un quiebre en el undécimo juego le permitió a Tirante tomar la ventaja.
En el segundo parcial, en tanto, Tirante quebró en el noveno game y sirvió por el partido, pero Tabilo reaccionó para forzar el desempate, instancia donde terminó claudicando por primera vez ante el trasandino, a quien había vencido en sus duelos previos.
Con esta derrota, el zurdo nacido en Canadá pone fin a su temporada ubicándose en el puesto 31° del Ranking Live.