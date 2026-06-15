Alejandro Tabilo ya tiene programación para su debut en el ATP 500 de Queen's

Tras su paso por Roland Garros, donde alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, Alejandro Tabilo (31° de la ATP) iniciará esta semana su temporada sobre césped en el prestigioso ATP 500 de Queen's, torneo que sirve como preparación para Wimbledon.

La segunda raqueta nacional debutará en el certamen londinense ante el australiano Rinky Hijikata (104°), proveniente de la fase de clasificación, en un compromiso que ya cuenta con programación confirmada.

El partido entre el chileno y el jugador oceánico fue fijado para este martes en el quinto y último turno de la Cancha 5. La jornada de competencia arranca a las 06:30 horas de Chile, por lo que se estima que el duelo del zurdo comience cerca del mediodía de nuestro país.

Este compromiso marcará el regreso de Tabilo al circuito de pasto tras superar las complicaciones físicas que en temporadas anteriores mermaron su regularidad en esta superficie.

Por su parte, Hijikata llega con mayor rodaje en césped en las últimas semanas, luego de alcanzar los cuartos de final en el Challenger de Nottingham, los octavos de final en el ATP 250 de Stuttgart y superar la qualy en Queen's.