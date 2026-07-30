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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Ben Shelton en cuartos del ATP 500 de Washington?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno jugará en el último turno este viernes.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Ben Shelton en cuartos del ATP 500 de Washington?
 @tabilo87 / Instagram
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El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, enfrentará este viernes al estadounidense Ben Shelton (8°), el segundo favorito, en los cuartos de final del ATP 500 de Washington.

¿Cuándo es el Tabilo vs. Shelton?

El encuentro tendrá lugar este viernes 31 de julio, en el último turno de la cancha principal, no antes de las 20:00 horas (00:00 GMT).

¿Dónde ver el partido?

Para nuestro país el compromiso contará únicamente con transmisión vía streaming a través del plan premium de Disney+.

Tabilo llegó a cuartos de final tras derrotar en en octavos al francés Térence Atmane (56°) por 6-3 y 7-6(6).

Shelton, por su lado, derrotó a otro tenista galo, Ugo Humbert (29°), por 6-7(3), 6-3 y 6-4.

Todos los detalles del duelo entre Tabilo y Shelton los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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