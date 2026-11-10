¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Lorenzo Sonego en el ATP de Estocolmo?

El chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking mundial) vivirá el cierre de su temporada a partir de este miércoles 11 de noviembre, jornada en la que se medirá ante el italiano Lorenzo Sonego (115°) por los octavos del ATP de Estocolmo.

El duelo está pactado para el primer turno, a partir de las 09:00 horas (12:00 GMT), y en streaming se podrá ver exclusivamente por la plataforma Disney+ Premium.

Tabilo quedó libre en la primera ronda gracias a su condición de cuarto sembrado y buscará un cierre de año positivo en tierras escandinavas, dejando atrás su reciente caída en el debut del Masters 1.000 de París frente al español Rafael Jódar.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.