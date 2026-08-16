¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1.000 de Cincinnati?
La raqueta nacional buscará cobrarse revancha ante el hispano en la pista dura estadounidense.
La raqueta nacional buscará cobrarse revancha ante el hispano en la pista dura estadounidense.
Este lunes 17 de agosto, el chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) enfrentará al español Rafael Jódar (24°) en la cancha P&G Stadium Court de Cincinnati, Estados Unidos, con el objetivo de meterse por primera vez en los octavos del torneo.
El duelo no comenzará antes de las 13:40 horas (17:40 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá seguir a través de la plataforma Disney+ Premium.
El nacido en Toronto viene de exhibir un gran nivel tras superar con autoridad al alemán Jan-Lennard Struff (43°) por 6-3 y 6-4 en la ronda previa. Por su parte, el joven europeo se instaló en esta instancia luego de remontar un difícil compromiso ante el canadiense Denis Shapovalov (48°) por 7-5, 4-6 y 7-5.
Este compromiso tendrá sabor a revancha para el zurdo criollo, luego de que a principios de mes Jódar le arrebatara el paso a la final del ATP 500 de Washington tras derrotarlo en una reñida semifinal por 6-7 (6), 6-4 y 6-4.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.