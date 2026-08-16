¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1.000 de Cincinnati?

Este lunes 17 de agosto, el chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) enfrentará al español Rafael Jódar (24°) en la cancha P&G Stadium Court de Cincinnati, Estados Unidos, con el objetivo de meterse por primera vez en los octavos del torneo.

El duelo no comenzará antes de las 13:40 horas (17:40 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá seguir a través de la plataforma Disney+ Premium.

El nacido en Toronto viene de exhibir un gran nivel tras superar con autoridad al alemán Jan-Lennard Struff (43°) por 6-3 y 6-4 en la ronda previa. Por su parte, el joven europeo se instaló en esta instancia luego de remontar un difícil compromiso ante el canadiense Denis Shapovalov (48°) por 7-5, 4-6 y 7-5.

Este compromiso tendrá sabor a revancha para el zurdo criollo, luego de que a principios de mes Jódar le arrebatara el paso a la final del ATP 500 de Washington tras derrotarlo en una reñida semifinal por 6-7 (6), 6-4 y 6-4.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.