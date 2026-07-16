¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante en cuartos del ATP de Bastad?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) enfrentará este viernes al argentino Thiago Tirante (61°) por los cuartos de final del ATP de Bastad, en Suecia.

El duelo será en el cuarto turno del court central del recinto, por lo que "Jano" saltará a la cancha a eso del mediodía y será transmitido en streaming por Disney+Premium.

Tabilo viene de vencer al trasandino Lautaro Midón (213°) con un marcador de doble 6-4 a favor y 6-7 (5) en contra, mientras que Tirante doblegó al georgiano Nikoloz Basilashvili (135°) por 7-5, 3-6 y 6-4.

Tabilo y Tirante se han enfrentado en dos ocasiones anteriores por el ATP de Río de Janeiro y ATP de Santiago, en las que el chileno salió victorioso en ambas oportunidades.

De triunfar por tercera vez ante Tirante, "Jano" enfrentará al ganador de la llave entre Andrey Rublev (16°) y Sebastián Báez (56°).