¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo contra Rafael Jódar en Basilea?

El chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking mundial), debutará en al ATP 500 de Basilea, Suiza, ante el español Rafael Jódar (11°) en un duelo agendado para este martes 27 de octubre.

Aún falta definir el orden de partidos y, por ende, el horario para el encuentro. Por ahora, solo se conoce que contará con transmisión a través del plan premium en la plataforma Disney+.

El historial favorece al español por 2-1: El pasado 17 de agosto, Jódar arrasó con Tabilo por 6-2 y 6-1 en el Masters 1.000 de Cincinnati. Además, ambos estuvieron en la serie de Copa Davis que España le ganó a Chile en septiembre, aunque no les tocó enfrentarse.

El vencedor enfrentará en octavos de final al monegasco Valentin Vacherot (31°) o al argentino Mariano Navone (43°).