¿Cuándo y dónde ver a Tabilo ante Auger-Aliassime en octavos de Roland Garros?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° ATP) buscará dar un golpe ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) para seguir avanzando en su gran participación en Roland Garros.

La contienda válida por octavos de final está programada para este lunes 1 de junio, no antes de las 09:30 horas de nuestro país (13:30 GMT), al ser el tercer turno de la cancha principal. La transmisión estará a cargo de ESPN y su señal en la plataforma Disney+.

Tabilo llega tras eliminar al joven y promisorio francés Moise Kouamé (318°, de 17 años) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(9), seguida por su pase a octavos de final en dobles durante la jornada dominical.

Respecto a Auger-Aliassime, solo está enfocado en la competencia individual, donde despachó al estadounidense Brandon Nakashima (35°) por 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1).