¿Cuándo y dónde ver a Tabilo ante Auger-Aliassime en octavos de Roland Garros?
El nacional se ilusiona con seguir haciendo historia en el Grand Slam francés.
El nacional se ilusiona con seguir haciendo historia en el Grand Slam francés.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° ATP) buscará dar un golpe ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) para seguir avanzando en su gran participación en Roland Garros.
La contienda válida por octavos de final está programada para este lunes 1 de junio, no antes de las 09:30 horas de nuestro país (13:30 GMT), al ser el tercer turno de la cancha principal. La transmisión estará a cargo de ESPN y su señal en la plataforma Disney+.
Tabilo llega tras eliminar al joven y promisorio francés Moise Kouamé (318°, de 17 años) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(9), seguida por su pase a octavos de final en dobles durante la jornada dominical.
Respecto a Auger-Aliassime, solo está enfocado en la competencia individual, donde despachó al estadounidense Brandon Nakashima (35°) por 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1).