Tabilo sigue firme en Roland Garros tras avanzar a octavos de final en dobles
El chileno está en carrera tanto en la acción individual como por parejas.
El chileno está en carrera tanto en la acción individual como por parejas.
El tenista nacional Alejandro Tabilo cosechó una nueva alegría en Roland Garros este domingo, al instalarse en octavos de final de la competencia de dobles, justo después de su avance a la tercera ronda de singles.
Tabilo, en dupla con el mexicano Miguel Angel Reyes-Varela, se impuso al binomio francés de Luca Sánchez y Arthur Reymond con marcador de 7-6(5), 6-4 y 7-5 en dos horas y 19 minutos.
En la ronda de los 16 mejores la dupla chilena-mexicana se medirá ante el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasseil; verdugos del taiwanés Ray Ho y el alemán Hendrik Jebens por 6-4 y 6-3.
Ahora, Tabilo tendrá que descansar para su importante desafío en el cuadro individual ante el canadiense Felix Uger Aliassime, este lunes 1 de junio no antes de las 09:30 horas (13:30 GMT).