¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el ATP de Bastad?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° de la ATP) se alista para su estreno en el ATP 250 de Bastad, en Suecia, certamen que marcará su regreso al circuito tras su temprana eliminación en Wimbledon.

El tenista nacional, al ser el tercer cabeza de serie del torneo, quedó libre en la primera ronda y avanzó directamente a los octavos de final. En dicha instancia se medirá ante el argentino Lautaro Midón (213°), proveniente de las clasificaciones y quien viene de batir a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por parciales de 3-6, 6-4 y 6-2 en un duelo que podrás ver a través de ESPN en la plataforma de Disney+.

El cruce entre el chileno y el trasandino ya tiene programación oficial. La organización del torneo sueco fijó el compromiso para este jueves en el tercer turno de la cancha central.

Considerando que la acción de la jornada arranca a las 05:00 horas de Chile, se estima que el partido de "Jano" comience cerca de las 09:00 horas de nuestro país.

En el historial entre ambos destaca un único enfrentamiento previo, con saldo a favor para el zurdo nacido en Canadá. Fue a fines de enero de este año, cuando se impuso en los cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.