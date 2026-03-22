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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Alejandro Tabilo y Alex Michelsen en el Masters 1.000 de Miami?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista chileno dio la sorpresa en la segunda ronda al vencer a Andrey Rublev.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) viene de dar una sorpresa al vencer al ruso Andrey Rublev en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, por lo que tendrá que medirse ante el estadounidense Alex Michelsen (40°).

El oriundo de Toronto venció en un duro encuentro al ruso por parciales de 6-7(5), 6-2 y 6-4 y se instaló en la tercera ronda.

El partido fue agendado en el cuarto turno del Court 1, cuya acción arranca a las 11:00 horas con partidos del cuadro de dobles. El choque del chileno con el tenista local se jugará no antes de las 17:00 horas de este lunes.

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

 

 

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