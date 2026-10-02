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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Tabilo y Shapovalov por los octavos del ATP de Tokio?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno enfrentará al canadiense en un crucial cotejo.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) enfrentará al canadiense Denis Shapovalov (46°) este viernes 2 de octubre por los octavos de final del ATP 500 de Tokio.

El duelo está programado para el primer turno, que será a las 23:00 horas de Chile (02:00 GMT) y contará con la transmisión por cable a través de ESPN y su señal streaming de Disney+.

La raqueta nacional clasificó a octavos tras dar el golpe ante el estadounidense Tommy Paul (16°) con parciales de 6-1 y 6-2, mientras que Shapovalov venció al japonés Sho Shimabukuro por 7-5 y 6-1.

En caso de avanzar a cuartos de final, Tabilo enfrentaría al ganador del cruce entre Carlos Alcaraz (3°) y Mateo Arnaldi (37°).

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