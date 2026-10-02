¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Tabilo y Shapovalov por los octavos del ATP de Tokio?
El chileno enfrentará al canadiense en un crucial cotejo.
El chileno enfrentará al canadiense en un crucial cotejo.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) enfrentará al canadiense Denis Shapovalov (46°) este viernes 2 de octubre por los octavos de final del ATP 500 de Tokio.
El duelo está programado para el primer turno, que será a las 23:00 horas de Chile (02:00 GMT) y contará con la transmisión por cable a través de ESPN y su señal streaming de Disney+.
La raqueta nacional clasificó a octavos tras dar el golpe ante el estadounidense Tommy Paul (16°) con parciales de 6-1 y 6-2, mientras que Shapovalov venció al japonés Sho Shimabukuro por 7-5 y 6-1.
En caso de avanzar a cuartos de final, Tabilo enfrentaría al ganador del cruce entre Carlos Alcaraz (3°) y Mateo Arnaldi (37°).