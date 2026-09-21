Da vuelta la página: Alejandro Tabilo conoció su camino en el ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo (32° del ranking ATP) buscará dejar atrás el amargo traspié de la Copa Davis, donde el equipo chileno cayó 4-0 ante España en el Court Central del Estadio Nacional, y se enfoca de lleno en lo que será el inicio de su gira por Asia.

La primera parada para el zurdo será el ATP 250 de Chengdú, certamen donde defiende el título que conquistó la temporada pasada tras superar en la final al italiano Lorenzo Musetti.

En su condición de tercer cabeza de serie, el nacido en Toronto quedó libre en la ronda inicial y debutará directamente en los octavos de final. En dicha instancia, espera al vencedor del duelo entre el crédito local, el chino Junsheng Shang (253°), y el experimentado francés Adrian Mannarino (78°).

En caso de superar su estreno, Tabilo podría toparse en cuartos de final con el canadiense Denis Shapovalov (50°), séptimo sembrado del cuadro. Más adelante, en una hipotética semifinal, asoman nombres de peso como el monegasco Valentin Vacherot (19°), primer favorito de la competencia, o el polaco Hubert Hurkacz (46°).

Tras su participación en Chengdú, el calendario de "Jano" continuará en tierras orientales con el prestigioso ATP 500 de Tokio, en Japón, para luego rematar su paso por el continente en el Masters 1.000 de Shanghái.