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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Michelsen explicó su controvertida reacción tras vencer a Tabilo: Tuve que hacerlos callar

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El estadounidense se llevó su dedo a la boca tras su victoria sobre el chileno..

Michelsen explicó su controvertida reacción tras vencer a Tabilo: Tuve que hacerlos callar
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Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) quedó eliminado del Masters 1.000 de Miami al caer en la tercera ronda frente al estadounidense Alex Michelsen (40°) por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4.

El partido terminó con polémica, luego de que el estadounidense celebró llevando su dedo a la boca en señal de silencio para callar a la efervescente fanaticada chilena.

Después, el norteamericano sacó la voz y explicó su reacción. "Me gusta cuando la gente quiere verme perder. Tuve que hacerlos callar, lamentablemente", expresó según publicó el medio Clay.

"Fue una gran atmósfera. Me encanta. Me encanta lo patriotas que son los chilenos con los suyos. Creo que es increíble. Pero un par de personas fueron irrespetuosas durante el partido", añadió.

Además, aseguró que exhibe su mejor nivel cuando tiene el apoyo en contra: "Me encanta cuando la gente anima contra mí, así que fue muy divertido. Gane o pierda, diría lo mismo que siempre digo. Definitivamente me ayudó mucho".

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