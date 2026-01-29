Tabilo arrolló a Soto y avanzó a cuartos de final del Challenger de Concepción

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) hizo gala de lo mejor de su repertorio ante su compatriota Matías Soto (389°) y se impuso en el duelo de chilenos para instalarse en cuartos de final del Challenger de Concepción.

El número uno del país y primer sembrado del certamen penquista no pasó mayores zozobras en el compromiso con el copiapino, sacando adelante la tarea con una victoria por parciales de 6-2 y 6-3 en una hora y 26 minutos de partido.

La primera manga fue muy favorable para el nacido en Canadá. El zurdo concretó dos quiebres al servicio de Soto y se llevó el primer set.

El desarrollo del encuentro no cambió en el segundo parcial, en el cual Tabilo quebró en dos ocasiones el servicio del copiapino y se quedó con el partido.

Este resultado le permitió al ex 19 del mundo trepar hasta la 76a ubicación en el ranking en vivo, mientras que Soto se quedó en el 317° puesto.

Ahora, por un paso a las semifinales del torneo, "jano" se medirá ante el argentino Lautaro Mildon ( 232°), quien venció a su compatriota Alex Barrena (190°).