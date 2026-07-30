Tabilo avanzó a cuartos de final en Washington tras vencer a Atmane

Este jueves el tenista chileno Alejandro Tabilo (30° del mundo) se instaló en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, Estados Unidos, gracias a su triunfo en dos sets frente al francés Térence Atmane (56°).

El nacional requirió de una hora y 32 minutos para imponerse al galo con marcador de 6-3 y 7-6 (6).

La primera raqueta nacional arrancó positivamente con un quiebre para el 2-1 transitorio en el primer set; distancia suficiente para mantener el tranco y cerrar el parcial sin nuevos rompimientos.

En el segundo capítulo ambos competidores sostuvieron el saque sin ceder games, lo que llevó todo al tie break pese a algunos juegos que se decidieron mediante el deuce.

El desempate fue reñido y Atmane logró ponerse un punto arriba en un par de ocasiones, incluido un "mini quiebre", pero Tabilo mantuvo la compostura y acabó por cerrar el duelo, evitando la extensión del choque al tercer set.

De esta manera, "Jano" enfrentará en la tercera ronda al vencedor entre el francés Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°), que se miden este mismo jueves.