Tabilo cayó en dura batalla contra Lehecka y dijo adiós a Montecarlo

Alejandro Tabilo (39° de la ATP) quedó eliminado del Masters 1.000 de Montecarlo tras perder en un muy luchado encuentro frente al checo Jiri Lehecka (13°) por parciales de 4-6, 7-6(4) y 6-3, despidiéndose del certamen en segunda ronda luego de 2h39' de batalla.

El jugador nacional tomó la ventaja inicial tras adjudicarse la primera manga, pero el undécimo preclasificado del torneo logró emparejar las acciones al llevarse el segundo parcial mediante un tie-break, para luego cerrar el triunfo a su favor en el tercer y definitivo set.

La revisión de las estadísticas refleja lo ajustado del compromiso. Tabilo concretó tres de sus cuatro opciones de quiebre (75 por ciento de efectividad) y logró salvar nueve de las doce oportunidades de ruptura que generó el europeo.

En la ofensiva, el chileno registró 32 tiros ganadores y 36 errores no forzados, frente a los 47 aciertos y 35 fallos de su rival.

Con esta derrota, Alejandro Tabilo cierra su participación en el campeonato monegasco.

Jiri Lehecka, en tanto, avanzó en el cuadro y enfrentará en su próximo partido al kazajo Alexander Bublik, octavo cabeza de serie, quien viene de eliminar al francés Gael Monfils por un doble 6-4.