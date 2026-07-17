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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo conoció a su rival para las semifinales del ATP de Bastad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista chileno enfrentará al ruso Andrey Rublev, primer cabeza de serie del torneo sueco, por el paso a la definición.

Tabilo conoció a su rival para las semifinales del ATP de Bastad
 ATP Bastad
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El tenista chileno Alejandro Tabilo, 31° del ranking mundial, enfrentará al ruso Andrey Rublev en las semifinales del ATP 250 de Bastad, torneo que se disputa sobre arcilla en Suecia.

Rublev, número 16 del mundo y primer cabeza de serie del campeonato, aseguró su clasificación tras derrotar con contundencia al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-2 en apenas una hora.

Tabilo accedió sin jugar a la ronda de los cuatro mejores debido al retiro del argentino Thiago Agustín Tirante, quien decidió no presentarse por los problemas físicos en la espalda que sufrió durante su partido de octavos de final.

El chileno regresó esta semana al circuito con una trabajada victoria ante el qualy argentino Lautaro Midón y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Además, el nacional volvió a alcanzar una semifinal ATP después de cinco meses. Su anterior aparición en esta instancia ocurrió en febrero, cuando llegó a la final del torneo de Río de Janeiro.

La otra semifinal enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo con el italiano Luciano Darderi, segundo favorito y vigente campeón de Bastad.

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